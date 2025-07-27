Jose Mourinho: Neyin eksik olduğu ortada

Fenerbahçe, Portekiz kampındaki son hazırlık maçında Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, önemli açıklamalarda bulundu.

Portekiz kampını değerlendiren Mourinho, hazırlık maçlarına tam anlamıyla hazırlanamadıklarını söyledi.

"KAMPTAN ÇOK MEMNUNUM AMA MAÇLARA HAZIRLANAMADIK"

Kamptan çok memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Portekizli çalıştırıcı, "Şiddeti yoğun idmanlar yaptık. Bu sebeple hazırlık maçlarına tam anlamıyla hazırlanamadık. Sezon öncesi kampları daha çok yükleme ve yoğun antrenmanlarla geçer. Söylemek istediğim şey, bu sebeple maçlara taze bir şekilde çıkamadık. Kamptan çok memnunum. Herkes çok iyi çalıştı." dedi.

"HOCA OLARAK BENİM İSTEDİĞİM ŞEYLERİ BAŞKAN DA GÖRÜYORDUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Mourinho, daha sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord eşleşmesine dair konuştu.

Takımın eksikleri olduğuna vurgu yapan Portekizli hoca, "Hoca olarak benim istediğim şeyleri başkan da görüyordur diye düşünüyorum. Çünkü bugün maça baktığımız zaman herkes eksik olan şeyi, yapılması gerekeni görüyordur diye düşünüyorum. Feyenoord maçına 7 günlük çalışma süremiz kalacak. Dolayısıyla neyin eksik olduğu ortada." ifadelerini kullandı.