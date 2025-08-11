Jose Mourinho'dan 11'de değişiklik

Fenerbahçe'de Feyenoord mesaisi devam ediyor.

Sarı lacivertliler, Hollanda temsilcisini geçerek Şampiyonlar Ligi’nde play-off'a kalmak istiyor.

DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Jose Mourinho, ilk maçtaki futboldan memnun kalmadı.

Daha hızlı ve gole dönük bir oyun isteyen Portekizli teknik adam, 2’nci maçta kadroda değişiklik yapacak.

3 FARKLI İSİM GÖREV ALACAK

TRT Spor'un haberine göre; sakatlığını atlatan Anderson Talisca’nın rövanş mücadelesinde 11’de başlama ihtimali bulunuyor.

Jhon Duran ve Nelson Semedo’nun da şans bulması bekleniyor.

MOURINHO'NUN İSTEĞİ

Mourinho, kaleyi daha fazla yoklamaları gerektiğini öğrencilerine iletti.

3’üncü bölgede daha hızlı aksiyon alma ve topu daha pozitif kullanma konusunda Fenerbahçe’nin çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u tek farklı yenerse mücadele uzayacak.

Temsilcimiz, 2 veya daha fazla farkla maçı kazanırsa, adını play-off’a yazdıracak.

Beraberlikte ya da her türlü Feyenoord galibiyetinde ise Hollanda temsilcisi bir üst tura çıkacak.

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşında 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Feyenoord'u konuk edecek.