Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler: Tüm zamanların en iyilerinden biriyim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilya basını olan SportyNet'e açıklamalarda bulundu.

Portekizli hoca, Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

"İSTANBUL HARİKA, TÜRKİYE FUTBOLA İNANILMAZ TUTKULU"

İstanbul hakkında konuşan Jose Mourinho, "İstanbul harika bir şehir. Türkiye, futbola inanılmaz tutkulu bir ülke. Aynı şehirde üç dev kulüp var. Bu tutku çok güzel ama bazen zorluklar da getiriyor." dedi.

"BİRÇOK OYUNCU AYRILDI, AZ SAYIDA OYUNCU GELDİ"

"Hazırlık dönemi her zaman zordur." diyen Mourinho, "Bu kez daha da karmaşık çünkü kulübün Eylül'de başkanlık seçimleri var. Bundan uzak durmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Geçen sezondan birçok oyuncu ayrıldı, az sayıda oyuncu geldi. Kolay değil. Ama kolay olsaydı bana göre olmazdı." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE TAMAMEN ALIŞTIM"

Portekizli çalıştırıcı, "Türkiye'ye tamamen alıştım. Geçen yıl benim için hızlı bir öğrenme dönemi oldu. Şimdi Türk futbolunun mentalitesini, sistemini daha iyi biliyorum. Bu sezon daha hazırlıklıyım. Türkiye'de insanlar kolayca idolleştiriyor, ama aynı hızla eleştirebiliyorlar da. Bu baskıyı sevmeyen futbolda olmamalı." açıklamasında bulundu.

SEÇİM DÖNEMİ, AYRILAN OYUNCULAR, ZOR FİKSTÜR...

Tecrübeli teknik adam, "Sizi en çok zorlayan unsurlar neler?" sorusuna ise "Seçim dönemi, ayrılan oyuncular, zor fikstür. Ama ben zaten kolay işlerden hoşlanmam." yanıtını verdi.

"BUNU YAPABİLMEK İÇİN EKONOMİL GÜCÜ AZ OLAN BİR KULÜPTEYİM"

62 yaşındaki teknik adam, "Doğrudan olmadı. Dolaylı çok şey duydum ama ilgilenmedim. Benim için ilk milli takım deneyimi Portekiz olmalı. Başka bir ülkeyi çalıştırmamı ülkem kabul etmez." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, "Hangi Brezilyalı oyuncuyla çalışmak istersiniz?" sorusuna ise "Bunu yapabilmek için ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim ama Brezilya'da hâlâ takip ettiğim potansiyelli genç oyuncular var. Tabii ki isim vermeyeceğim; çünkü isim verirsem ertesi gün haber çıkar ve menajerler, yapmakta kötü oldukları şeyi, hemen hikayeler uydurmaya başlarlar. Ama evet, Brezilya'da hâlâ genç yetenekler var." dedi.

"HER ŞEYİ KAZANDIĞIM İÇİN"

Mourinho son olarak ise, "Kendinizi tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri olarak görüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Elbette" yanıtını veren Portekizli çalıştırıcı, hemen ardından gelen "Neden?" sorusuna ise, "Her şeyi kazandığım için" şeklinde karşılık verdi.