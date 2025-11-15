Jose Mourinho'nun bir numaralı hedefi Rafa Silva iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'tan ayrılmak istediği öne sürülen Rafa Silva için flaş bir talip ortaya çıktı.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; kulüp başkanı Rui Costa, 32 yaşındaki hücum oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor ve ocak ayında tekrardan Benfica'da görmek istiyor.

PORTEKİZLİLER YAZMAYA BAŞLADI: BENFICA İSTİYOR

Ayrıca Mourinho'nun sol kanat ve 2. forvet istemesinden ötürü bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Yine Mourinho’nun oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve gelecek kararı beklediği öğrenildi.

MOURINHO GELECEK KARARI BEKLİYOR

Öte yandan Rafa Silva'nın 1.5 sezon sözleşmesi olmasına rağmen yaklaşık 8 milyon euro daha kazanabileceği bir kontratı feshetme ihtimali sebebiyle bir fırsat yaratabileceği öne sürüldü.

2025/26 sezonunda siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan 32 yaşındaki başarılı futbolcu, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.