Jota Silva, 14 hafta sonra golle tanıştı

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında ağırladığı Antalyaspor’u Orkun Kökçü, Jota Silva, Oh’un (2) golleriyle 4-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımda ligde 14. maçında 4. golünü kaydeden Jota da uzun bir adan sonra gol sevinci yaşamış oldu.

SON GOLÜ 30 KASIM'DAYDI

Son olarak 30 Kasım 2025 tarihinde Fatih Karagümrük’e karşı oynanan 14. hafta müsabakasında fileleri havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra uzun bir sessizliğe büründü.

SÜRE BULAMADIĞI MAÇLAR

Jota Silva, bu süreçte Trabzonspor ile Rizespor mücadelelerinde sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken; Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında ise yedek kulübesinde bulunmasına rağmen süre bulamadı.