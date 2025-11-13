Jota Silva gözünü ilk 11'e çevirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederken, son golü kaydeden Jota Silva büyük mutluluk yaşadı.

68'inci dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna giren Jota Silva, 81. dakikada Vaclav Cerny'nin pasında fileleri havalandırdı.

MOTİVASYONUNU KORUDU

Golün ardından deplasman tribününün önüne giden 26 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sevinçle yedek kalmasına rağmen motivasyonunu koruduğu mesajını verdi.

Kocaelispor maçında siyah beyazlı formayla ilk golünü atan Jota Silva, Antalyaspor karşısında ikinci kez topu ağlarla buluşturdu.

HEDEFİ 11 BAŞLAMAK

TRT Spor'un haberine göre; maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Portekizli oyuncunun, şimdiki hedefi maçlara 11'de başlamak.

113 DAKİKA OYNADI

Geride kalan karşılaşmalara 11'de başlamayan Portekizli futbolcu, sonradan oyuna girdiği 5 maçta toplam 113 dakika süre aldı.

ŞANS BEKLİYOR

Jota Silva, bu kapsamda milli maç arasından sonra oynanacak Samsunspor karşılaşmasında şans bekliyor.

BEŞİKTAŞ KİRALAMIŞTI

Siyah-beyazlı ekip, 26 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer döneminin son gününde İngiliz ekibi Nottingham Forest'tan kiralamıştı.

Kiralama bedeli 2 buçuk milyon avro olan Jota Silva'nın, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 17 milyon euro...