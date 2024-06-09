Juan Mata, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu

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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Juan Mata, bu kez saha dışında önemli bir başarının sahibi oldu.
Medya ve Spor Yöneticiliği okuyan Mata, Harvard Üniversitesi'nden diplomasını aldı.
Sosyal medyada ise kullanıcılar "Havalara bak sanki Harvard mezunu" gibi espriler yaptı.
Futbola devam edecek
Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki Juan Mata, son olarak Vissel Kobe'de oynamıştı.
Mata, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada futbol oynamaya devam edeceğini söylemişti.
Galatasaray'da oynamıştı
Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Mata, sarı-kırmızılı forma altında 18 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
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