Juan Mata, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu 2022-2023 sezonunda Galatasaray forması giyen ve Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Juan Mata, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Juan Mata, bu kez saha dışında önemli bir başarının sahibi oldu.

Medya ve Spor Yöneticiliği okuyan Mata, Harvard Üniversitesi'nden diplomasını aldı.

Sosyal medyada ise kullanıcılar "Havalara bak sanki Harvard mezunu" gibi espriler yaptı.

Futbola devam edecek

Valencia, Chelsea ve Manchester United gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki Juan Mata, son olarak Vissel Kobe'de oynamıştı.

Mata, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada futbol oynamaya devam edeceğini söylemişti.

Galatasaray'da oynamıştı

Galatasaray'da 2022-2023 sezonunda forma giyen ve şampiyonluk sevinci yaşayan Mata, sarı-kırmızılı forma altında 18 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.