Junior Olaitan: Daha çok çalışacağız

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Junior Olaitan, "2-0'dan geri geldik ama kazanmalıydık. Daha çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 22:25
  • Beşiktaş'ın futbolcusu Junior Olaitan, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
  • Maçta 2-0'dan geri dönüp beraberliği sağlasalar da kazanamadıklarını belirtti.
  • Olaitan, daha çok çalışarak Başakşehir maçında galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Junior Olaitan, Alanyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Junior Olaitan "Zor bir maç oldu, ilk 20 dakikadaki başlangıçtan sonra maça geri döndük, ortak olduk. Beşiktaş'ta oynuyorsanız daha enerjik olmalısınız. Bu enerjiyi gösterdik ama şanssızlıklar oldu." dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Olaitan ayrıca "2-0'dan geri geldik ama kazanmalıydık. Daha çok çalışacağız. Önümüzdeki hafta Başakşehir maçında 3 puan hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

