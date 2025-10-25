Juventus maçında Arda Güler'den polislere jest!

- Arda Güler, Juventus maçında performansı sonrası sahada büyük beğeni topladı.
- Maç sonrası İspanyol polislerine tokalaşarak yaptığı jest, İspanya'da büyük ilgi gördü ve basında geniş yer buldu.
- Bu hareket, sosyal medyada defalarca paylaşıldı ve Arda'nın hem saha içinde hem de saha dışında farklı bir karaktere sahip olduğunu gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, evinde karşılaştığı Kenan Yıldız'lı Juventus'u 1-0 mağlup etmişti.
Arda Güler, performansıyla karşılaşmaya damga vurmuştu.
İstatistiklerde zirveye yerleşen milli futbolcu, maçın oyuncusu seçilmişti.
ARDA GÜNDEM OLDU
Arda'nın maçın ardından sosyal medyaya yansıyan videosu ise büyük ilgi gördü.
İspanyol basınının, "Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ancak televizyonda yer almayan hareket" diye manşetten verdiği haber, ses getirdi.
POLİS MEMURLARI İLE TOKALAŞTI
Videoda; Arda Güler'in, oyundan çıktıktan sonra takım arkadaşları ve teknik heyetle tokalaştığı görülüyor, ancak asıl gündem olan kısım bu sekanstan sonra yaşanıyor.
Arda Güler'in son olarak, yedek kulübesinin en sonunda ve dışında oturan iki polis memuruna da el uzattığı ve onlarla tokalaştığı görüldü.
Arda'nın bu hareketi, İspanya'da büyük ilgi gördü ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Milli futbolcunun, bu davranışıyla yüzleri gülümsettiği ve kendisi için söylenen "Hem saha içinde hem de saha dışında farklı bir çocuk." tanımının ne kadar doğru olduğu ifade edildi.