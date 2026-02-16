Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti: Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Juventus'u ağırlayacak.

İtalyan devi Juventus'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, İtalyan ekipleriyle 27. maçını oynayacak.

Juventus ile resmi maçlarda 7. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında daha önce İtalya takımlarından Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile de mücadele etti.

JUVENTUS TEKNİK DİREKTÖRÜ MAÇ ÖNCESİ KONUŞTU

Maç öncesi Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın güzel geçmesini temenni eden İtalyan teknik direktör, şunları kaydetti:

Takım olarak kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak için buradayız. Sorumluluk almamız gerektiğinin farkındayız ve bizi zorlu bir mücadele bekliyor.



Sahada ciddi bir emek ortaya koymamız gerekecek.

"KİMSE SAKLANAMAYACAK"

Atmosfere ayrıca dikkat çeken Spalletti, "Galatasaray'ın stadındaki atmosfer çok iyi. Işıklar yüksek. Kimse saklanamayacak.

Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız." dedi.

"SAVUNMADA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Galatasaray'ın ofansif bir takım olduğunu ve bu konuda önemli silahları olduğunu vurgulayan futbol adamı, şu ifadelere yer verdi: