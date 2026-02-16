Juventus, İstanbul'a geldi: Kenan Yıldız'a büyük ilgi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Juventus'u ağırlayacak.

İtalyan devi Juventus'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, İtalyan ekipleriyle 27. maçını oynayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus İstanbul'a geldi.

KENAN YILDIZ'A YOĞUN İLGİ

Havalimanı çıkışında milli oyuncu Kenan Yıldız'a yoğun ilgi gösterildi.

Genç yıldız, takım otobüsüne binmeden önce taraftarların imza ve fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı.

JUVENTUS'LA 7. RANDEVU

Galatasaray, yarın İtalya devi Juventus ile 7. maçını oynayacak. İki takım, ilk olarak 16 Eylül 1998 tarihinde İtalya'da oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında karşılaştı.

Söz konusu müsabaka 2-2 sonuçlandı. Juventus ile toplamda 6 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom", bu maçlarda 9 kez fileleri sarsarken, 7 kez topu ağlarında gördü.

2013 YILINDA JUVENTUS'U YENDİ

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda iki gün süren maçta Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 10 Aralık 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında Juventus'u ağırladığı maç, ani kar yağışı sonrası saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle 33. dakikada hakem tarafından durdurularak, bir gün sonrasına ertelendi.

Galatasaray, 11 Aralık'ta yine kar yağışıyla kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra 7 puanla ikinci sıraya yükselerek adını son 16 turuna yazdırdı. 6 puanla 3. sırada bulunan Juventus ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.