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AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden yapılandırılan Kahramanmaraş İstiklalspor, kısa sürede elde ettiği başarıyla hem şehir halkına moral oldu hem de dikkatleri üzerine çekti.

Kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca, AA muhabirine, kulübün sadece sportif değil, toplumsal bir misyon da üstlendiğini söyledi.

"BAŞARIYI YAKALAYACAĞIMIZI İNANIYORUM"

İstiklalspor'un Kahramanmaraş için bir kulüpten fazlası olduğunu belirten Akarca, şunları dedi:

Bu şehrin hak ettiği yer 1. Lig, ardından da Süper Lig. Potansiyelimiz, sanayimiz, insanımız, heyecanımız, spora olan ilgimiz ve birbirimize olan tutkumuzla bu başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum.

"BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR"

Depremlerde 5 futbolcu ile 9 güreşçilerinin vefat ettiğini hatırlatan Akarca, zor günlerin ardından gelen başarıyı şöyle anlattı:

Şehir olarak büyük kayıplar verdik. Sporun birleştirici gücünü kullanmak istedik. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile birlikte güçlü bir yönetim kurduk. Türkiye Futbol Federasyonunun desteğiyle 3. Lig'den yarışa dahil olduk. Ardından bu başarı geldi. Bu takımın deplasmanda başladığı sezonda birçok zorluk yaşadık. Yeni kurulan 10 aylık bir kulübün şampiyon olması bizim için çok büyük anlam taşıyor.

"HEDEFİMİZDE DURMAK YOK"

Şampiyonluğun sadece bir sportif başarıdan ibaret olmadığını ifade eden Akarca, kulübün, şehre sosyal ve ekonomik anlamda da katkı sağladığını dile getirdi.

Bölge halkının sporu her zaman sevdiğini ve destek verdiğini anlatan Akarca, şu ifadeleri kullandı:

Spor, turizmden şehir tanıtımına, sosyal hayattan ticarete kadar birçok alanda etki gösterdi. Esnafımız, sanayicimiz, kamuoyu bu etkiyi hissetti. 2. Lig'de bu etkiler daha da büyüyecek. Hedefimizde durmak yok, yola devam var.

"2. LİG'E ÇIKMIŞ BİR TAKIMIZ ARTIK"

Teknik direktör Ramazan Çelik de sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını, yaşanan büyük acılara rağmen hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Her maça büyük bir inançla çıktıklarını ifade eden Çelik, şu şekilde konuştu:

2. Lig'e çıkmış bir takımız artık. Bunu hep beraber başardık. Herkesin gücüyle, herkesin inancıyla başardık. Sezona başlarken hedefimiz öncelikle 2. Lig'e çıkmaktı. Ama bu kulübün nihai hedefi daha üst liglerde yer bulmak.

"ŞAMPİYONLUK DA NASİP OLDU"

Takım kaptanı Kamil İçer ise 6 Şubat 2023'ün hem kendileri hem şehir için bir milat olduğunu söyledi.

Takımın 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunabilmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Kamil İçer, şu değerlendirmede bulundu: