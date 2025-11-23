Kasımpaşa, Alanyaspor karşısında üç puanı kaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Joao Pereira'nın çalıştırdığı Alanyaspor ile Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan Kasımpaşa oldu.

Konuk takım 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

KASIMPAŞA GERİ DÖNDÜ

Alanyaspor'un golünü, 45+2. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 48 ve 52. dakikalarda Pape Habib Gueye kaydetti.

ALANYASPOR'UN HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan ve ligde 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 13'e yükseltti ve 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 15 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.