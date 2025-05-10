Kasımpaşa, Eyüpspor'u üç golle geçti

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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla Kasımpaşa oldu.

KASIMPAŞA, 3 GOLLE KAZANDI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren ilk iki golü Nuno Da Costa attı. Costa, 38 ve 65. dakikalarda fileleri havalandırdı. Kasımpaşa'nın diğer golü 90+1'de Can Keleş'ten geldi.

EYÜPSPOR'UN KÖTÜ GİDİŞİ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde bir hafta aranın ardından kazandı. Eyüpspor, ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte 46 puana yükseldi. Eyüpspor, 50 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.