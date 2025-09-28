Kasımpaşa, Rizespor'u son dakika golüyle yendi

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ile Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazananı son dakika golü belirledi.
Konuk takım Kasımpaşa, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
KASIMPAŞA, SON DAKİKADA KAZANDI
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Pape Habib Gueye ile 90+3. dakikada Ben Ouanes kaydetti.
Rizespor'un tek golünü ise 63. dakikada Giannis Papanikolaou attı.
RİZESPOR, 5 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 8'e yükseltti. Rizespor, 5 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Süper Lig'in gelecek haftasında Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak.