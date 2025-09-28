Abone ol: Google News

Kasımpaşa, Rizespor'u son dakika golüyle yendi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Rizespor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 19:00
Kasımpaşa, Rizespor'u son dakika golüyle yendi

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ile Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Rize Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazananı son dakika golü belirledi.

Konuk takım Kasımpaşa, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

KASIMPAŞA, SON DAKİKADA KAZANDI

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Pape Habib Gueye ile 90+3. dakikada Ben Ouanes kaydetti.

Rizespor'un tek golünü ise 63. dakikada Giannis Papanikolaou attı.

RİZESPOR, 5 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 8'e yükseltti. Rizespor, 5 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Süper Lig'in gelecek haftasında Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Konyaspor'u ağırlayacak.

