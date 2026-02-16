Okan Buruk, Juventus maçı öncesi konuştu: Zor bir karşılaşma bizi bekliyor

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off ilk maçında Juventus'u konuk edecek.

17 Şubat Salı günü RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"JUVENTUS ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR"

Juventus eşleşmesini değerlendiren Buruk, “Sezona başlarken hedefimiz ilk 8'e girip son 16'ya kalmaktı. Play-off'la başarmak, bizim için önemli bir fırsat. Rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Zor bir dönemden geçiyorlar. Şanssız bir dönem geçiriyorlar. 2 gün önce bir maç oynadılar. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Kendi sahamızda kazanıp avantaj elde etmek istiyoruz. İki maçlık bir oyun ortaya koymamız gerekiyor. İnşallah yarın taraftarlarımızla kutlayabileceğimiz bir galibiyet alırız.” dedi.

"İYİ SAVUNMA VE HÜCUM YAPACAĞIZ"

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir denge içinde iki maçlık bölümü oynamak gerekiyor. Hücum yapacağız. İyi savunma ve hücum yapacağız. Rakibimizin güçlü ve iyi yanlarını bilerek savunma yapmamız gerekiyor. Taraftarımızla birlikte iyi bir galibiyet alma şansımız var. Karşımızda çok iyi bir takım var.”

"BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ EN ÖNEMLİ NOKTA OLACAK"

Juventus'la ilgili gelen soruyu yanıtlayan Buruk, “Inter maçını 4'lü savunmayla oynadılar. Diğer maçlarda 3'lü başlayıp 4'lüye geçtikleri ve zaman zaman 5'li savunma yaptıkları bölümler var. McKennie sürekli gezen ve rakiplerin kafasını karıştıran bir oyuncu. Hareketlilik çok fazla. Kompakt olmamız gereken bir maç rakip ne oynarsa oynasın. Bizim birlikte hareket etmemiz en önemli nokta olacak.” yanıtını verdi.

"SAVUNMA YAPTIĞIMIZ MAÇ SAYISI ÇOK AZ OLUYOR"

Galatasaray'ın savunmasıyla ilgili soruyu ise Okan Buruk, şöyle yanıtladı:

"Savunma yaptığımız maç sayısı çok az oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde o savunmayı iyi yapmanız gerekiyor. Çok eksik kaldığımız dönemin dışında çok iyi savunma örnekleri var. Liverpool ve Bodo/Glimt maçları var. Şu anda fiziksel, mental ve kadro olarak en iyi durumumuzdayız. Sakatlıktan da çok fazla dönen oyuncumuz var. Kadromuz bu maç için çok daha güçlü." şeklinde konuştu.

MARIO LEMINA CEVABI

Galatasaray'da Mario Lemina, kart cezası nedeniyle Juventus'la oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.

Lemina'nın önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Buruk, Juventus maçına hazır olduklarını belirtip, "Bu tür maçlar için Lemina profilinde oyuncuların olması önemli olurdu. Ama onun olmadığı senaryoda diğer oyuncularımızın aynı direnci göstereceklerine inanıyorum. İkinci maçta Lemina olacak. Şu anda oyuncularımız yüzde 100 hazır. Kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklar. Bunun da hakkını verecekler.” dedi.