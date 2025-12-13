Abone ol: Google News

Kayserispor - Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında evinde Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 19:04
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

LİGDEKİ PUANLARI

Bu sonucun ardından Kayserispor 14, Alanyaspor 18 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLARI

Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.

Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

