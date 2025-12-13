Kayserispor - Alanyaspor maçında gol sesi çıkmadı

- Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
- Maç, Kayseri Stadyumu'nda gol sesi çıkmadan tamamlandı.
- Sonuçla Kayserispor 14, Alanyaspor ise 18 puana yükseldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Kayseri Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
LİGDEKİ PUANLARI
Bu sonucun ardından Kayserispor 14, Alanyaspor 18 puana yükseldi.
SIRADAKİ MAÇLARI
Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.