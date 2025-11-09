Kayserispor: Asensio'nun Carole'e yaptığı harekete kırmızı kart çıkabilirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 mağlup olan Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, mağlubiyet sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından, teknik direktör Radomir Dalovic'in cezası sebebiyle basın toplantısında konuşan Muhammed Türkmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılına değinerek sözlerine başladı.

"RAHMETLE ANIYORUZ"

10 Kasım'ı hatırlatan Türkmen, "Atamızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisi bizim için, ülkemiz için, Cumhuriyet'imiz için en önemli etken. Rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEFANSİF HATALARIMIZ OLDU"

Maçta yedikleri ilk gole kadar savunma opsiyonlarını çok iyi yaptıklarını ve Fenerbahçe'ye pozisyon vermediklerini dile getiren Türkmen, şöyle konuştu:

Fenerbahçe'nin serbest vuruşu hızlı şekilde kullanmasıyla kalemizde gördüğümüz ilk gol ve ardından gelen ikinci gol dengemizi bozdu. Buna rağmen maçı bırakmayan bir Kayserispor vardı. Son dakikalarda biraz şanslı olsaydık belki 4-3 olabilirdi ve Fenerbahçe baskı altında kalabilirdi. Bazı anları daha iyi oynamalıydık, üzgünüz. Kendi performansımızı değerlendireceğiz. Umuyorum ki milli aradan sonra daha iyi olacağız. Hocamızın gelmesinin ardından daha organize olan bir takım olduk. Defansif hatalarımız oldu. Bunların da üzerinden geçeceğiz.

"KIRMIZI KART ÇIKABİLİRDİ"

Maç içerisinde Fenerbahçeli futbolcu Asensio'nun Carole'le yaşadığı pozisyona dikkati çeken Muhammed Türkmen, "Asensio'nun Carole'e yaptığı harekete kırmızı kart çıkabilirdi. Bazı avantaj pozisyonlarda hakemin oyunu durdurmak yerine devam ettirmesini beklerdik. Galatasaray'ın mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe tribünleri bu maça çok asılacaktı ve taraftarın etkisini gördük. Rakibimizin istediğini aldığını gördük. Üzgünüz ve bu durumu düzeltmek için gerekli çalışmaları yapacağız." açıklamasında bulundu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)