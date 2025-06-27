Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Bütçeyi şehir oluşturmalı

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın bütçesinin 15 milyon euro olduğunu ve bunu şehrin oluşturması gerektiğini söyledi.

Başkan Açıkalın, yeni sezon için sarı-kırmızılı kulübün 15 milyon euroya ihtiyacı olduğunu söyledi.

"LAYIK OLDUĞUMUZ YERLERE GELMEK İSTİYORSAK..."

FIFA'daki dosyalar, iç ve dış transfer için gerekli olan rakamı açıklayan başkan Açıkalın; "Kayserispor’un genel anlamda toplam bütçesi tahmini 15 milyon euro civarında. Bu takımı layık olduğu yerlere getirmek istiyorsak bu bütçeyi bu şehrin oluşturması gerekiyor" dedi.