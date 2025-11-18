Kayserispor'a bir darbe Kolovetsios'tan

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de ekonomik sıkıntılarla boğuşan Kayserispor'da sular durulmuyor.

FIFA'dan peş peşe gelen yasaklarla köşeye sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, bu kez eski savunmacısı Dimitrios Kolovetsios nedeniyle yeni bir transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Sözleşmesi uzatıldıktan sonra Kayserispor'da iki yıl daha forma giyen Kolovetsios, devam eden süreçte anlaşma yenilenmeyince Sakaryaspor'a transfer olmuştu.

Ancak ayrılığın ardından Yunan futbolcunun iki maaşlık alacağı ödenmedi. Haziran ayında FIFA'ya başvuran tecrübeli savunmacı, toplamda 74 bin euro talep etti.

TOPLAM 4 TANE TRANSFER DOSYASI VAR

FIFA, yapılan inceleme sonrası haklı bulduğu Kolovetsios'un başvurusunu onayladı ve Kayserispor'a yeni bir transfer yasağı daha getirdi.

Kulübün FIFA nezdinde toplam 4 dosyası bulunuyor. Silviu Lung, Otabek Shukurov ve Dimitrios Kolovetsios alacaklarının yanı sıra vergi–harç kaynaklı dosyaların da bulunduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, aralık ayı içerisinde yaklaşık 350 bin euro ödeme yapması durumunda tüm yasakların kaldırılabileceği belirtiliyor.