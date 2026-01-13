Abone ol: Google News

Kayserispor'a Manchester City'den transfer: Katongo şehre geldi

Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı İngiliz futbolcu Jadel Katongo, Kayseri’ye geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 10:29
Kayserispor'a Manchester City'den transfer: Katongo şehre geldi
  • Kayserispor, 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Jadel Katongo ile prensip anlaşmasına vardı.
  • Manchester City'nin U21 takımında oynayan Katongo, Kayseri'ye geldi ve sağlık kontrollerinin ardından takıma katılacak.
  • Katongo'nun savunma hattına dinamizm getirmesi bekleniyor.

Kayserispor’un prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki futbolcu Jadel Katongo, kente geldi.

Manchester City’nin U21 takımında forma giyen genç oyuncu, sağlık kontrolleri ve resmi imzaların ardından sarı-kırmızılı takıma katılacak.

SAVUNMAYA DİNAMİZM KATACAK 

Katongo’nun, Kayserispor’un savunma hattına dinamizm ve alternatif kazandırması bekleniyor.

Jadel Katongo’nun kısa süre içerisinde antrenmanlara dahil olması planlanıyor.

Eshspor Haberleri