Kayserispor'da savunma ve hücum işlemiyor

Kayserispor, Süper Lig'in ilk 9 haftasında en az gol atan ve en çok gol yiyen 2 takımdan birisi oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 13:39
  • Kayserispor, Süper Lig'in ilk 9 haftasında galibiyet alamadı ve 14. sırada yer alıyor.
  • Takım, 9 maçta sadece 6 gol atarak en az gol atan ekiplerden biri oldu.
  • Ayrıca, 20 gol yiyerek ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri olarak öne çıktı.

Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon bir türlü istediği neticeleri alamıyor.

Oynadığı 9 müsabakada henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 5 puanla 14. sırada yer alıyor.

HENÜZ GALİBİYETİ YOK

9 maçta 6 gol kaydeden Kayseri temsilcisi, Eyüpspor ile birlikte ligin en az gol atan 2 takımından biri oldu.

Kalesinde de 20 gol gören Kayserispor, puan tablosunun son sırasındaki Fatih Karagümrük ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı olarak dikkat çekti.

