Kayserispor'da savunma ve hücum işlemiyor

- Kayserispor, Süper Lig'in ilk 9 haftasında galibiyet alamadı ve 14. sırada yer alıyor.
- Takım, 9 maçta sadece 6 gol atarak en az gol atan ekiplerden biri oldu.
- Ayrıca, 20 gol yiyerek ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri olarak öne çıktı.
Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon bir türlü istediği neticeleri alamıyor.
Oynadığı 9 müsabakada henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 5 puanla 14. sırada yer alıyor.
HENÜZ GALİBİYETİ YOK
9 maçta 6 gol kaydeden Kayseri temsilcisi, Eyüpspor ile birlikte ligin en az gol atan 2 takımından biri oldu.
Kalesinde de 20 gol gören Kayserispor, puan tablosunun son sırasındaki Fatih Karagümrük ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı olarak dikkat çekti.