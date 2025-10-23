Kayserispor'da savunma ve hücum işlemiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon bir türlü istediği neticeleri alamıyor.

Oynadığı 9 müsabakada henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 5 puanla 14. sırada yer alıyor.

HENÜZ GALİBİYETİ YOK

9 maçta 6 gol kaydeden Kayseri temsilcisi, Eyüpspor ile birlikte ligin en az gol atan 2 takımından biri oldu.

Kalesinde de 20 gol gören Kayserispor, puan tablosunun son sırasındaki Fatih Karagümrük ile birlikte ligin en çok gol yiyen takımı olarak dikkat çekti.