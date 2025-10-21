Kayserispor'da son 6 sezonun en kötü dönemi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, bir türlü kötü gidişe 'dur' diyemiyor.

Teknik direktör değişikliği de yapan sarı-kırmızılılar, galibiyete hasret kaldı.

Kayserispor son 6 sezonun en kötü ilk 9 haftasını yaşıyor.

2020-2021 sezonunun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi neticesinde 8 puan toplayan Kayserispor, 2021-2022 sezonunda 11 puan, 2022-2023 sezonunda 13 puan, 2023-2024 sezonunda 13 puan, 2024-2025 sezonunda da 8 puan topladı.

MAÇ KAZANAMADILAR

Kayserispor, bu sezon oynadığı 9 maçta ise hiç kazanamazken sadece 5 puan hanesine yazdırdı.

Sarı kırmızılar, -14 ile de bu sezon en kötü averaja sahip oldu.