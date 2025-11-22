Kazımcan Karataş: Kendimle gurur duyuyorum

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda uzun süredir forma şansı bulamayan Kazımcan Karataş, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Genç sol bek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Kazımcan, açıklamasında herkese teşekkür ederken "Beni destekleyen aileme, Okan hocama ve takımdaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hiç yılmadım, kendimi hep hazır tuttum. Sezon başından beri iyi çalışıyorum. Bugün takım olarak iyi mücadele ettik. Sahada hocanın istediklerini yaptık. 3 puan için mutluyuz. Takımdaki tecrübeli ağabeyler, hoca ve teknik ekip, bu süreçte bana yardım etti. Kendimi hep hazır tuttum. Onların yardımıyla takıma katkı verdiysem ne mutlu bana. Kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.