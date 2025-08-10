Abone ol: Google News

Keçiörengücü deplasmanda Hatayspor'u yendi

Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 02:15
Keçiörengücü deplasmanda Hatayspor'u yendi

1. Lig'in ilk haftasında Hatayspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı.

68 ve 71. dakikalarda Francis Ezeh ile 90+3. dakikada Junior Fernandes'in attığı gollerle Keçiörengücü, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Hatayspor'un tek sayısını 13. dakikada Görkem Sağlam kaydetti.

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla sezona 3 puanla başlayan Keçiörengücü, ligdeki bir sonraki maçında İstanbulspor'u konuk edecek.

Süper Lig'den düşen ve 1. Lig macerasına puansız başlayan Hatayspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.

Eshspor Haberleri