Keçiörengücü deplasmanda Hatayspor'u yendi

1. Lig'in ilk haftasında Hatayspor, Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı.

68 ve 71. dakikalarda Francis Ezeh ile 90+3. dakikada Junior Fernandes'in attığı gollerle Keçiörengücü, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Hatayspor'un tek sayısını 13. dakikada Görkem Sağlam kaydetti.

SEZONA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla sezona 3 puanla başlayan Keçiörengücü, ligdeki bir sonraki maçında İstanbulspor'u konuk edecek.

Süper Lig'den düşen ve 1. Lig macerasına puansız başlayan Hatayspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.