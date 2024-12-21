Kenan Yıldız: En iyi futbolcu olmak istiyorum

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Kariyerini İtalya Serie A ekibi Juventus'ta sürdüren milli futbolcu Kenan Yıldız, kariyeri hakkında önemli açıklamalara imza attı.

TRT Spor'a röportaj veren 19 yaşındaki hücum oyuncusu, gelecekte en iyi futbolcu olmak istediğini de ifade etti.

"SADECE İŞİME ODAKLANIYORUM"

Kenan, sözlerine şu şekilde başladı:

Geçen sezon ilk yılımdı. Çok daha gençtim. Bu sezon daha fazla takım içindeyim ve daha çok oynama şansı buluyorum. Vücut zaman içinde kendisi gelişiyor bence. Çok fazla maç oynayınca vücut buna alışıyor ve antrenmanlarla gelişim artıyor. Bence her şeyde kendimi geliştirmeliyim. Fizik olarak, teknik olarak hepsinde gelişebilirim. Uzun bir kariyer var önümde. Umarım bu gelişimi sağlarım. Serbest vuruşları ekip ile çalışıyoruz. Gelecekten serbest vuruş atar mıyım bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Ben takım içinde her gün mutlu olmaya çalışıyorum. Ailemle oturuyorum. Sadece işime odaklanıyorum. Ailemin büyük etkisi var. Evde her zaman benimle birlikteler. Beraber zaman geçiriyoruz. Benimle oldukları için çok minnettarım. Bence nazik ve eğlenceli birisiyim. Arkadaşlarımla ve ailemle her zaman iyi olmaya çalışırım. Dışarı çıktığımızda herkes gibi normal birisi olurum. Ancak sahada savaşçıyım.

"MOTTA, ÇOK İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'nın etkisine değinen Kenan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Thiago Motta çok iyi bir teknik direktör ve çok iyi birisi. Benim spesifik özelliklerimin gelişmesi için bana yardımcı oluyor. Benimle konuşuyor. Arkamda onun gibi birisi olduğu için mutluyum.

"KENDİME ÖZGÜ BİR STİLİM VAR"

Del Piero ile arasındaki ilişkiye dair konuşan Kenan, şunları dedi:

Manchester City maçından sonra Del Piero ile röportaj yaparken yoğun duygular yaşadım. Röportaja geldiğimde onu gördüm. Çok farklı bir aura. Onunla konuşmak çok iyiydi. Çocukluk dönemimde birçok kişi gibi ben de çek efsaneleri seyrettim ama benim kariyerimin temel kahramanı Del Piero. Bu sebeple en çok onu söyleyebilirim. O biraz farklı, ben biraz daha kalıplı bir oyuncuyum. Onun yaptıklarını bazen yapmaya çalışıyorum ama benim kendime özgü bir stilim var.

"BİR GÜN EN İYİ FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"

Manchester City maçındaki performansına değinen Kenan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Kyle Walker karşısındaki performansımdan tabii ki gurur duyuyorum ama başka oyuncularla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Çok iyi bir oyuncu, dünyanın en iyi savunmacılarından. Öyle birine karşı oynadığım için çok mutluyum. Bir gün en iyi futbolcu olmak istiyorum. Bakalım, göreceğiz. Elimden geleni yapacağım. Sağlıklı kalmak ve ailemle olmak önemli, gerisi kalır.

"EN İYİ ARKADAŞIM CAN UZUN"

En yakın arkadaşları ve milli takımdaki ortam hakkında konuşan Kenan Yıldız, şu sözleri sarf etti: