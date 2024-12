Kenan Yıldız: En iyi futbolcu olmak istiyorum

Kariyerini İtalya Serie A ekibi Juventus'ta sürdüren milli futbolcu Kenan Yıldız, kariyeri hakkında önemli açıklamalara imza attı.

TRT Spor'a röportaj veren 19 yaşındaki hücum oyuncusu, gelecekte en iyi futbolcu olmak istediğini de ifade etti.

"SADECE İŞİME ODAKLANIYORUM"

Kenan, sözlerine şu şekilde başladı:

Geçen sezon ilk yılımdı. Çok daha gençtim. Bu sezon daha fazla takım içindeyim ve daha çok oynama şansı buluyorum. Vücut zaman içinde kendisi gelişiyor bence. Çok fazla maç oynayınca vücut buna alışıyor ve antrenmanlarla gelişim artıyor. Bence her şeyde kendimi geliştirmeliyim. Fizik olarak, teknik olarak hepsinde gelişebilirim. Uzun bir kariyer var önümde. Umarım bu gelişimi sağlarım. Serbest vuruşları ekip ile çalışıyoruz. Gelecekten serbest vuruş atar mıyım bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Ben takım içinde her gün mutlu olmaya çalışıyorum. Ailemle oturuyorum. Sadece işime odaklanıyorum. Ailemin büyük etkisi var. Evde her zaman benimle birlikteler. Beraber zaman geçiriyoruz. Benimle oldukları için çok minnettarım. Bence nazik ve eğlenceli birisiyim. Arkadaşlarımla ve ailemle her zaman iyi olmaya çalışırım. Dışarı çıktığımızda herkes gibi normal birisi olurum. Ancak sahada savaşçıyım.