Kenan Yıldız, idolü Alessandro Del Piero'yu geçti

Serie A'nın 13. haftasında Juventus evinde Cagliari ile karşılaştı.

Konuk takım, 26. dakikada Sebastiano Esposito'nun attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip 27. dakikada Kenan Yıldız ile karşılık verdi ve skor 1-1 oldu.

Maçın 45+1. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kenan, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol olmayınca Juventus sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

LİGDEKİ GOL SAYISI 4'E ÇIKTI

Müsabakaya 11'de başlayan Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmayla Serie A'daki gol sayısını da 4'e çıkardı.

Kenan Yıldız, Cagliari karşısında gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

JUVENTUS, 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Ligde 2 maç sonra kazanan Juventus toplamda 6. galibiyetini elde etti ve puanını 23'e çıkardı.

Ligdeki 6. yenilgisini alan Cagliari ise 11 puanda kaldı.

"KENAN YILDIZ BİR ŞAMPİYON"

Maçın ardından İtalyan basını Kenan Yıldız'ın performansına geniş bir yer ayırırken Luciano Spalletti de oyuncusundan övgüyle bahsetti.

Spaletti açıklamasında, "Kenan Yıldız bir şampiyon. Bir 10 numaranın özelliklerine sahip. Maç kazandıran bir gol atma yeteneği var. Sistemimiz ona kaleye yaklaşma özgürlüğü tanıyor. Dar alanlarda, ne zaman ekstra dokunuş yapması gerektiğini biliyor. Topla ve topsuz iki yönlü oyununu geliştirmesi gerekiyor, ama o üst düzey bir oyuncu." dedi.

İTALYAN BASININDAN ÖVGÜLER

La Gazetta della Sport maç haberinde Kenan'la ilgili, "Kenan Yıldız her zamanki gibi en iyi halinde, ayrıca Juve'nin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bir 10 numara, bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda bir santrfor, çünkü 9 numaralar kötü oynadığında o orada." denildi.

Tuttosport ise maç için "Kenan Yıldız, Juve'yi ligde de sırtladı." başlığını kullanırken Kenan'ın performansı hakkında şu ifadeler kullanıldı:

Kenan Yıldız büyülemeye devam ediyor. Cagliari'ye karşı her zamanki şovunu sergiledi, belirleyici iki gol attı ve Juventus'un itici gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bir başka etkileyici performans.

Bir diğer İtalyan sport gazetesi Corriere dello Sport da Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti:

Kenan Yıldız, Cagliari'yi iki golle devirdi. Juve ligde galibiyet serisine geri döndü.

Sky Sports İtalya ise genç futbolcunun gollerine ön plana çıkararak, "Kenan Yıldız'ın Cagliari'ye karşı attığı iki gol de görülmeye değer." ifadeleri kullanıldı.

İDOLÜNÜ GEÇTİ

Kenan Yıldız, Cagliari karşısında kaydettiği gollerle Juventus'un efsane ismi ve idolü Alessandro Del Piero ait kulüp rekorunu kırdı.

Kenan, Del Piero'yu geride bırakıp kulüp tarihinde 20 gol barajına ulaşan en genç oyuncu oldu.

Milli futbolcu ayrıca Juventus formasıyla 21 yaşına girmeden Serie A'da en çok gol atan futbolcular listesinde Pietro Anastasi'yi geride bırakıp 7. sırada yerleşti.

"İSTATİSTİKLERE BAKMIYORUM"

Maçın ardından konuşan Kenan Yıldız şunları söyledi: