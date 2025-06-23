Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımında

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu maçında İtalyan ekibi Juventus, Fas takımı Wydad ile karşı karşıya geldi.

KENAN MAÇA DAMGA VURDU

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın maçın 6. dakikada ceza sahası içindeki şutunda, Fas takımından Boutouil'ye çarpan top ağlarla buluştu. FIFA, golü Boutouil tarafından kendi kalesine atılan gol olarak kayda geçti.

Kenan Yıldız, 16. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Fas ekibi, 25. dakikada Lorch'un golüyle farkı bire indirdi.

Milli futbolcu, 69. dakikadaki ikinci golüyle skoru 3-1'e taşırken maçın skorunu belirleyen gol ise 90+4'de Vlahovic'in penaltı golüyle geldi ve Juventus, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

HAFTANIN TAKIMINA GİRDİ

20 yaşındaki oyuncu, bu maçtaki performansının ödülünü aldı.

Milli yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımında yer aldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Juventus'ta bu sezon toplamda 50 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.