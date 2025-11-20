Kenan Yıldız'ın sözleşmesi yenilenecek mi? Juventus'tan açıklama geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalyan devi Juventus'un formasını giyen Kenan Yıldız'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları gün geçtikçe artmaya başlamıştı.

Siyah-beyazlılar ile sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren milli futbolcu için resmi açıklama geldi.

Juventus'un futbol strateji direktörü Giorgio Chiellini, Kenan Yıldız'la sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğünü ve sürecin olumlu seyrettiğini ifade etti.

"SAKİN OLUN"

Chiellini, ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız için yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyoruz, o yüzden sakin olun." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE DEVAM ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Tüm tarafların aynı hedefte buluştuğunu belirten Chiellini, "Niyetimiz ortak, birlikte devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen hücum oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla 18 maça çıktı.

20 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.