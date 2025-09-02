Beşiktaş'ın kayıp gençleri: Elan Ricardo ve Keny Arroyo...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Elan Ricardo ve Keny Arroyo'dan bir türlü beklediği verimi alamadı.

2 milyon euro bonservis ödenerek kadroya katılan Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, geride kalan süreçte siyah-beyazlı formayı resmi maçlarda hiç giyememişti.

Ricardo'nun yanı sıra devre arasında gelen bir diğer isim de Keny Arroyo idi.

Arroyo için bonservis bedeli olarak 5.6 milyon euro ödeyen siyah-beyazlılar, iki ismi de gönderdi.

İKİSİ DE DEVRE ARASINDA GELDİ

21 yaşındaki genç oyuncu Elan Ricardo, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletico Paranaense'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Ricardo'nun ardından da Arroyo'nun geleceği netleşti.

Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro, Beşiktaş'tan Keny Arroyo'yu transfer ettiğini duyurdu.

Brezilya ekibi, Ekvadorlu genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ÖNCE RICARDO, ARDINDAN ARROYO GİTTİ

Brezilya ekibi, Keny Arroyo'nun transferi için 8 milyon euro bonservis + 500 bin euro bonus ödeyecek.

Keny Arroyo'nun Cruzerio'da 25 maça çıkması halinde, 500 bin euroluk bonus devreye girecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

"GURURLA İZLEYECEĞİNİZ OYUNCULAR..."

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce Keny Arroyo ve Elan Ricardo ile ilgili yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Adalı, "Bu camia 3 sene daha yaptığımız programa inanacak. Bu camianın bir daha hoca ve başkan değiştirmeye nefesi yok. Bize yakışan ne varsa hepsini yapacağız. Teknik direktörümüz, 'Yeni oyuncuları hazır olmadan oynatmayacağım.' dedi. Gururla izleyeceğiniz oyuncular, yurt dışından gelen teklifleri de göreceksiniz. Hiç kimse merak etmesin Beşiktaş'a zarar gelmeyecek." demişti.