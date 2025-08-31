Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya veda etti

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

"HER ŞEY İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki milli futbolcu, Benfica'ya veda etti.

