Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu duyurdu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu bu akşam İstanbul'a getiriyor.

UÇUŞ PLANINDA DEĞİŞİKLİK

Kerem Aktürkoğlu'nu taşıyan uçağın 17.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyordu.

Ancak oyuncunun uçuş planlamasıyla alakalı bir değişiklik yapıldı ve milli futbolcunun 21:00'de İstanbul'da olacağı öğrenildi.

"ÇOCUKLUK AŞKINA HOŞ GELDİN"

Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, uçaktan fotoğraflar paylaştı ve şu notu düştü:

İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, başarılı oyuncunun transferiyle ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.

BENFICA TRANSFERİ VE MALİYETİ DUYURMUŞTU

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir.

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedilmişti.

GALATASARAY HAKKINI KULLANMAYACAĞINI AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.

Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe Kulübüne transferiyle ilgili konuşan Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz.

GALATASARAY'DAN BENFICA'YA TRANSFER OLMUŞTU

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica kariyerinde 58 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 17 gol, 13 asistlik katkı sağladı.