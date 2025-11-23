Kerem Aktürkoğlu: İnşallah Galatasaray'a gol atarım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Rizespor'u 5-2'lik skorla yendi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'si Marco Asensio'dan gelirken, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown da 1'er gol kaydetti.

GALATASARAY YANITI

Sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Rizespor maçı sonrası Galatasaray derbisiyle ilgili kısa bir açıklama yaptı.

"Galatasaray derbisinde gol var mı?" sorusuna eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, "İnşallah" cevabını verdi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Sarı-lacivertliler, 14. haftada 1 Aralık Pazartesi günü derbide Galatasaray ile evinde karşılaşacak.