Kerem Aktürkoğlu, ligde haftalar sonra gol sevinci yaşadı

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerken, Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Marco Asensio'nun topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi.

Kerem, bu golden 6 dakika sonra ise sol kanattan Mert Müldür'ün getirdiği topa gelişine vuruşunu yaparak golünü kaydetti.

SON LİG GOLÜ KAYSERİSPOR'A KARŞI

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14'ü ilk 11 olmak üzere 17 maçta terleten Kerem, Kayserispor maçında gole imza atmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, bugün attığı gollerle ligde 3. golüne ulaştı.

AVRUPA LİGİ'NDE 4 GOLÜ VAR

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 gole imza atarken, bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 7. golünü kaydetti.

Kerem, kırmızı-siyahlılar karşısında 70. dakikada yerini Musaba'ya bıraktı.

"UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ"

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin mili hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem'in açıklamaları:

Gol atmak, skora katkı sağlamak çok güzel. Ben de bunu istiyorum. Son zamanlarda bu konuda sıkıntılarım oldu ama önemli olan takıma katkı sağlayabilmek. Skora katkı sağlayıp takıma katkı sağlamak daha güzel tabii ki. Buraya geldiğim ilk zamanda da taraftarımızın desteğini hissettim. Bugüne kadar hep desteklerini hissettirdiler. Daha güzel şekilde karşılık vermek istiyordum. Bugün nasip oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Ben de skor olarak katkı sağlarsam daha mutlu olurum ama takımın başarısı önemli. Umarım şampiyon olur ve taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu armağan ederiz.