Kerem Aktürkoğlu, 'Türkiye'nin en büyük kulübü' sözüne açıklık getirdi

Fenerbahçe, haftalardır uğraştığı Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı.

Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Transferin yanı sıra en çok konuşulanlardan biri de Kerem'in İstanbul'a indiğinde yaptığı açıklama oldu.

Sarı-lacivertli formayı terletecek Kerem, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini söylemişti.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Kerem Aktürkoğlu konuyla ilgili, "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kerem'in 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim' ifadesi ise Galatasaray cephesini kızdırdı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den, Aktürkoğlu'na yönelik peş peşe göndermeli paylaşımlar geldi.

Yaşananların ardından Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Kerem, sözlerine açıklık getirdi.

"NİYE BÖYLE DEDİM BİLİYOR MUSUNUZ?"

Aktürkoğlu şunları söyledi:

"Ben niye, 'Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum' dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar yüzde 100'ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica'dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza 'Oynayacağım' dedim. Bana Başkanımız, 'Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.' dedi. Sayın Hakan Safi de bana, 'Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz.' dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica'nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve Başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, 'Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın.' dediler.

"BU ŞEREFLİ DAVRANIŞLAR DÜNKÜ AÇIKLAMAMIN SEBEPLERİ"