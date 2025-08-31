Kerem Aktürkoğlu: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

Fenerbahçe’de transfer harekatı devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi.

İSTANBUL'A GELDİ

Portekiz ekibiyle prensip anlaşmasına varılmasının ardından milli futbolcu yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte Türkiye’ye gelmek için yola çıkmıştı.

Özel uçakla İstanbul’a gelen Kerem Aktürkoğlu’nu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ DUYURDU

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir

"ÇOCUKLUK AŞKINI GÖRDÜM"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ve yönetici Hakan Safi, havalimanından açıklamalar yaptı.

Hakan Safi, şunları dedi:

Sabah erken saatlerde gittik Lizbon'a. Orada bir bekleyişimiz oldu. Kerem ile buluştuk. Yazılar geldi. Yola çıktık. Yorucu bir gün oldu. Bugün Fenerbahçemiz'e, memleketimize kavuştu. Uzun süredir Kerem ile ilgileniyoruz. Biz Kerem'i çok istedik, ben çok istedim, Kerem bizi daha çok istedi. Bir şekilde gitti geldi gitti geldi, kendisi de ne kadar güzel karakterli olduğunu, memleket sevdalısı olduğunu, çocukluk aşkını gördüm.

"KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Fenerbahçe yöneticisi, şu ifadeleri kullandı:

Kerem Aktürkoğlu çok güzel bir oyuncu, karakterli bir oyuncu, winner bir oyuncu. Kendisini biliyoruz. Benfica'da daha da üstüne koydu. Takımında yıldız olmuş oyuncunun transferi kolay olmuyor.

"BUGÜN MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞALIM"

Hakan Safi, sözlerini şöyle noktaladı:

Birkaç kişiye birkaç bir şeyler söylemem gerekiyor. Bugün tatsızlık olmasın diye söylemiyorum. Bugün neşemizi, mutluluğumuzu paylaşalım.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Kerem Aktürkoğlu, şunları dedi:

Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Milli yıldız, sözlerini şöyle noktaladı: