Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası!

Yapım şirketi Warner Bros, gol sevinçlerinde Harry Potter taklidi yapan Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldı.

Şirket, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuru dilekçesinde "Harry Potter", "Hogwarts", "Gryffindor" gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı.

MAHKEMEYE İLETİLDİ

Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunun altını çizdi.

Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.

TELİF HAKKI İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; mahkemeye sunulan belgelerde, Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında "Harry Potter" film serisinin ikonik müziği olan Hedwig's Themei kullandığı vurgulandı.

Paylaşılan videolarda ayrıca Harry Potter karakterine benzeyen animasyon figürlerinin, Hogwarts armasının, film sahnelerini andıran dekorların ve kostümlerin yer aldığı görülüyor.

Warner Bros, bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu savundu.

İNCELEME TALEBİ

Warner Bros, tüm bu unsurların Fikri ve Sinai Haklar Kanunu kapsamında eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'na göre haksız rekabet oluşturduğunu bildirdi.

Warner Bros, mahkemeden futbolcunun Instagram'daki ilgili Reel videosu ile X'teki paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.

Şirket, bu inceleme sonucunda Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti.

Ayrıca, incelemenin futbolcuya tebligat yapılmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiği de dilekçede yer aldı.