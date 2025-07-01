Kerem Aktürkoğlu’ndan Leman'ın karikatürüne sert tepki

Leman dergisinin son sayısında yayımlanan karikatür, İslam dinine ve Hz. Muhammed’e (s.a.v) yönelik saygısızlık gerekçesiyle kamuoyunda geniş tepkilere yol açtı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

KEREM DE TEPKİ GÖSTERDİ

Daha sonra ise Leman dergisinin ilgili sayısına toplatma kararı verildi.

Benfica forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Leman dergisine tepki gösterdi.

"YERE BATSIN, AŞAĞILIK ZİHNİYETİNİZ"

Milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu paylaşımında, "Peygamber Efendimiz (s.a.v) biz Müslümanlara canlarımızdan daha azizdir. Yere batsın, aşağılık zihniyetiniz." ifadelerine yer verdi.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun bu tepkisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.