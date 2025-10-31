Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerinde Fenerbahçe sorusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşamki bölümünde büyük bir heyecan yaşandı.

Yarışmada, Fenerbahçe ile ilgili sorulan 1 milyon TL değerindeki soru gündem oldu.

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği mezunu olan, halen bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Halil Enver Soylu, 500 bin TL değerindeki 11. soruya doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik 12. soruya ulaşmayı başardı.

MİLYONLUK SORU AÇILDI

Programın 30 Ekim 2025 tarihli 1188. bölümünde, Halil Enver Soylu sayesinde sezonun ikinci kez milyonluk sorusu açıldı.

2025 sezonunda daha önce bu aşamaya gelen isim, "Günay Teyze" olarak tanınan 74 yaşındaki Günay Karataş olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN İLK BAŞKANI SORULDU

İşte 30 Ekim 2025 tarihli 1 milyon TL'lik soru:

Soru: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Şıklar:

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saraçoğlu

Doğru Cevap: C: Ziya Songülen

Büyük heyecana sahne olan bu anlarda, Halil Enver Soylu risk almak istemeyerek soruya cevap vermemeyi tercih etti ve yarışmadan 500 bin TL ödülle ayrıldı.