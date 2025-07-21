Kocaelispor, Barış Alıcı ile vedalaştı

Süper Lig hazırlıklarını kampta sürdüren, bir yandan da kadro yapılanmasına devam eden Kocaelispor’da bugün Pedrinho’nun ardından Barış Alıcı ile de yollar ayrıldı.
Yeşil-siyahlı kulüp, karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.
"YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR SENİNLE OLSUN"
Kulüpten şu açıklama yapıldı:
Futbolcumuz Barış Alıcı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Barış Alıcı'ya camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Barış! Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun.