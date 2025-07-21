Kocaelispor, Barış Alıcı ile vedalaştı

Süper Lig hazırlıklarını kampta sürdüren, bir yandan da kadro yapılanmasına devam eden Kocaelispor’da bugün Pedrinho’nun ardından Barış Alıcı ile de yollar ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüp, karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

"YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR SENİNLE OLSUN"

Kulüpten şu açıklama yapıldı: