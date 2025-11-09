Kocaelispor, Victor Osimhen için kırmızı kart bekledi Kocaelispor, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için iki pozisyonda kırmızı kart bekledi.

Hakem Çağdaş Altay, Osimhen'e sarı kart gösterirken, Kocaelisporlu futbolcular itiraz etti.

İtirazlar sonrası hakem, Kocaelispor yedek kulübesine de sarı kart verdi. Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takım, Victor Osimhen için iki pozisyonda kırmızı kart bekledi. KOCAELİSPOR'UN KIRMIZI BEKLEDİĞİ AN 28. dakikada Hrvoje Smolcic, Victor Osimhen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Osimhen, Smolcic'in hareketinin abartılı olduğunu düşündü. Hakem Çağdaş Altay ise Osimhen'in Smolcic'e müdahalesi nedeniyle sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu futbolcular kırmızı kart itirazında bulundu. KIRMIZI KART BEKLENTİSİ 41. dakikada Tarkan Serbest, Osimhen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem Çağdaş Altaş faul kararı verdi. Kocaelisporlu futbolcular ve yedek kulübesi, kırmızı kart itirazında bulundu. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.) YEDEK KULÜBESİNE SARI ÇIKTI Yoğun itirazlar sonrası hakem Çağdaş Altay, Kocaelispor yedek kulübesine sarı kart gösterdi.

