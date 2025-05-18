Konya'da kafile otobüsünün lastiği patlayınca futbolcular taksiyle maça yetiştirildi

İHA

Konya Amatör Ligi’nde mücadele eden Beyşehir Demirspor, sahadaki skor kadar centilmenlikte de nasıl örnek olunacağını gösterdi. Karatay ilçesinde bulunan Şehit Nihat Gün Sahası’nda Maliyespor ile karşılaşmak üzere yola çıkan takım kafilesi, Konya girişinde Akyokuş mevkisinde büyük bir talihsizlik yaşadı. Takımı taşıyan otobüsün lastiği patladı, araç yolda kaldı.

OYUNCULARIN MAÇA YETİŞMESİ İÇİN TAKSİ AYARLADILAR

Grupta şampiyonluk ya da play-off iddiası olmamasına rağmen mücadeleyi yarıda bırakmayan kulüp yöneticileri, oyuncuların maça yetişmesi için hızlıca ticari taksiler ayarladı. Oyuncular, maç saatine dakikalar kala sahaya ulaştı. Beyşehir Demirspor, büyük bir özveriyle çıktığı karşılaşmayı kaybetti; ancak gösterdikleri fedakârlık ve sportmenlik alkış topladı.

"YENİLDİLER, AMA GÖNÜLLERİ KAZANDILAR"

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) da bu örnek davranışı görmezden gelmedi. Yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi: