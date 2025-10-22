Abone ol: Google News

Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu

Süper Lig’de bugün Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 16:06
Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu
  • Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig maçı bugün saat 20.00'de Konya'da oynanacak.
  • Maçın hakemi Ozan Ergün olurken, VAR hakemi Ümit Öztürk olacak.
  • Rizespor-Başakşehir erteleme maçında ise VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak.

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda mücadele edecek.

Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi İlker Yasin Avcı olacak.

VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Konyaspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Ümit Öztürk oturacak, Bahtiyar Birinci ve Bilal Köseoğlu da AVAR’da görev yapacak.

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR

Öte yandan bugün oynanacak diğer erteleme maçı olan Rizespor-Başakşehir karşılaşmasının VAR’ı ise Özgür Yankaya oldu.

Eshspor Haberleri