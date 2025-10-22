Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda mücadele edecek.

Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi İlker Yasin Avcı olacak.

VAR HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Konyaspor - Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Ümit Öztürk oturacak, Bahtiyar Birinci ve Bilal Köseoğlu da AVAR’da görev yapacak.

RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR

Öte yandan bugün oynanacak diğer erteleme maçı olan Rizespor-Başakşehir karşılaşmasının VAR’ı ise Özgür Yankaya oldu.