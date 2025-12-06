Konyaspor ile Rizespor yenişemedi

- Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
- Maçta Rizespor'un golünü Samet Akaydin atarken, Konyaspor penaltıdan Umut Nayir ile eşitliği sağladı.
- Bu sonuçla Konyaspor 16, Rizespor ise 15 puana ulaştı.
Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı.
KAZANAN YOK
Kıyasıya mücadeleye sahne olan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Rizespor 45+2'de Samet Akaydin ile ilk yarıyı önde kapattı.
Konyaspor 66. dakikada Umut Nayir'in penaltı golüyle maçın skorunu belirledi.
ESKİ TAKIMINA RAKİP OLDU
Konyaspor'daki görevinden 3 Kasım tarihinde ayrılan Recep Uçar 1 ay sonra eski takımına konuk oldu.
KONYASPOR, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA
Bu sonucun ardından Konyaspor 16 puan olurken, Rizespor 15 puan oldu.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Konyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kayserispor, Eyüpspor'u konuk edecek.