Konyaspor, Kocaelispor'u son dakikada mağlup etti: Selçuk İnan'dan hakeme protesto geldi!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, geriden geldiği maçta Kocaelispor'u deplasmanda 2-1 yendi. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, son dakikalarda Konyaspor lehine verilen penaltı sonrası yedek kulübesini soyunma odasına götürdü.
Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Konyaspor'u konuk etti.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Kocaelispor'un golünü, 59. Serdar Dursun kaydetti.
SON DAKİKALARDA GELEN PENALTI MAÇI KARIŞTIRDI
Konyaspor'da Blaz Kramer, 86. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.
Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise Konyaspor penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına Jackson Muleka, topu ağlara gönderdi.
KOCAELİSPOR'DAN TEPKİ: SOYUNMA ODASINA GİTTİLER
Konyaspor lehine verilen penaltı kararı sonrası Selçuk İnan dahil tüm Kocaelispor yedek kulübesi ve teknik heyeti, soyunma odasına gitti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanı hanesine yazdıran taraf Konyaspor oldu.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 33 puanda kaldı.
KONYASPOR'A NEFES ALDIRAN GALİBİYET
İlhan Palut yönetiminde 6 maçta 2. galibiyetini alan Konyaspor ise 27 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Kocaelispor, Alanyaspor'a konuk olacak.
Konyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.