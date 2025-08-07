Konyaspor: TFF'nin adil olmasını bekliyoruz

Konya Büyükşehir Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, 2025-2026 sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu.

En büyük güvencelerinin, kalbini ve ruhunu ortaya koyacak futbolcular ve onları bir aile gibi kucaklayacak teknik heyet olduğunu belirten Yönet, şu ifadeleri kullandı:

Hazırlık döneminde yedi hazırlık maçı yaptık. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda başarılı sonuçlar aldık. Futbolcularımızın özverileri, inançları, mücadeleleri ve kararlılıkları gelecek adına umut ve güvenimizi ciddi anlamda artırdı.

"SEVGİ VE BARIŞ DİLİNİ HAKİM KILALIM"

Konyaspor'a gönül vermiş, vefakar ve cefakar taraftarlara da önemli işler düştüğüne dikkati çeken Yönet, şöyle konuştu:

Taraftarlarımız, futbolun baş aktörleridir. Geçtiğimiz sezonlarda takımımızın yanında olarak bize hep güç verdiler. Futbolun artık sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda seyir sanatı olduğunu taraftarlarımız biliyor. Onlardan ricamız, gelin bu sezon Konyaspor taraftarları olarak çıtayı daha da yükseltelim. Tribünlerde çocuklarımızla, eşlerimizle oturalım. Alkışlarımızla güzel ve orijinal tezahüratlarımızla takımımıza destek verelim. Küfür ve kötü sözleri tribünlerimizden uzak tutalım. Sevgi ve barış dilini hakim kılalım.

"HAKEM ATAMALARININ OBJEKTİF VE RASYONEL KRİTERLERE DAYANMASINI İSTİYORUZ"

Yönet, Konyaspor yöneticileri olarak, sezon içinde az konuşmaya, mümkünse hiç konuşmamaya gayret göstereceklerini vurguladı.

Futbolcuların sahada, taraftarların ise tribünde konuştuğu bir sezon geçirmek istediklerini aktaran Yönet, şu değerlendirmede bulundu: