Konyaspor'da iddialı sözlerle göreve gelmişti: Çağdaş Atan özeleştiri verdi

Konyaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Recep Uçar'la yollar ayrılmış, teknik direktörlük koltuğuna Çağdaş Atan oturmuştu.

Yeşil-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Atan, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Atan, Konyaspor'la hedefinin Avrupa kupaları olduğuna vurgu yapmıştı.

"BURAYA KONYASPOR'U AVRUPA'YA TAŞIMAK İÇİN GELDİM"

Çağdaş Atan, "Avrupa için yarışan takım olmak istiyoruz. Bazen büyük sözler söyleyebilirim. Beni durdurabilirsiniz ama ben buraya 8. olmak için değil, Konyaspor’u Avrupa’ya taşıyabilmek için geldim." ifadelerini kullandı.

Aradan geçen 20 günde önce Karagümrük'e yenilen ardından da Antalyspor'la berabere kalan Atan'da hedefler değişti.

Tecrübeli hoca Antalyaspor beraberliği sonrası yaptığı açıklamalarda göreve başladığı ilk gün yaptığı açıklamaya değindi.

"GELDİĞİMDE İDDİALI CÜMLELER KULLANDIM, AVRUPA NEREDEYSE İMKANSIZ"

Göreve geldiğinde iddialı cümleler kullandığını belirten Atan, Avrupa kupalarına gitmenin neredeyse imkansız olduğunu ifade etti.

Atan konuyla ilgili şunları söyledi: