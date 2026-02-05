Abone ol: Google News

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi başlıyor

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile görüşme yapacak. Palut, görüşmeler için şehre davet edildi.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 11:35
  • Konyaspor, İlhan Palut ile yeniden teknik direktörlük için görüşecek.
  • Palut, bu görüşmeler için şehre davet edildi.
  • Yeşil-beyazlı takım, teknik adam değişikliğine hazırlanıyor.

Konyaspor, Çağdaş Atan sonrası teknik direktörlük görevine yeniden İlhan Palut'u getirmeye hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlılar, İlhan Palut ile görüşme yapılacağını ve 49 yaşındaki teknik adamın şehre davet edildiğini açıkladı.

"GÖRÜŞMELER İÇİN ŞEHRE DAVET ETTİK"

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir.

Sayın Palut'un, bu gece (Perşembe) ya da yarın (Cuma) sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir."

