Konyaspor'da İlhan Palut dönemi başlıyor

Konyaspor, Çağdaş Atan sonrası teknik direktörlük görevine yeniden İlhan Palut'u getirmeye hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlılar, İlhan Palut ile görüşme yapılacağını ve 49 yaşındaki teknik adamın şehre davet edildiğini açıkladı.

"GÖRÜŞMELER İÇİN ŞEHRE DAVET ETTİK"

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir.



Sayın Palut'un, bu gece (Perşembe) ya da yarın (Cuma) sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir."