Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kalan Kulüpler Birliği bugün önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Saat 14:00'te başlayan toplantının ana gündem maddesi başkanlık seçimiydi.

Olağan seçimli genel kurulda Ertuğrul Doğan, Ali Koç'un yerine yeni başkan seçildi.

GÖREVİ KOÇ'TAN DEVRALDI

Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı 2022'den bu yana sürdüren Ali Koç ise görevinden ayrıldı.

Koç, 3 yıl 36 gün ile İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım'ın ardından en uzun süredir başkanlık yapan 3. isim konumundaydı.

Ertuğrul Doğan'ı tebrik eden Ali Koç, Doğan'a yeni görevinde başarı diledi.

"ANADOLU'NUN EN BÜYÜK KULÜBÜNÜ TEMSİL ETMESİ VE İSTANBUL'DA OLMASI AVANTAJ"

Resmi açıklamanın ardından kamera karşısına geçen iki başkandan Ali Koç şunları söyledi:

İsteyip yapamadığımız konular oldu. Şu an Ertuğrul Başkana devredeceğimiz konular var. O da devamını getirecektir. Zaten bizde başkan adayımız var. Herkes başkan adayının arkasında duruyor. Başkan adayımız, başkan yardımcılarını Anadolu kulüplerinden çekiyor. Hem Anadolu’nun en büyük kulübünü temsil etmesi hem de İstanbul’da olması avantaj. Bu başlattığımız değişim, Ertuğrul Başkanın liderliğinde devam eder. Hangi şehrin kulübü olursan ol, finansal konular hepimizin en büyük sorunu. Bunlarla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla el birliği ile yapacağımız çok iş var. Ertuğrul Başkanın liderliğinde daha fazla mesafe kat ederiz. Hepimiz emrinizdeyiz.

"ANADOLU KULÜPLERİNİN EKONOMİK OLARAK ÇOK BÜYÜK SIKINTISI VAR"

Başkan Doğan ise Koç'a teşekkür ederek, en büyük problemlerinin ekonomi olduğunu belirtti.

Anadolu kulüplerinin ekonomiyle ilgili sıkıntıda olduklarını söyleyen Doğan şu ifadeleri kullandı: