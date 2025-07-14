Kulüpler Dünya Kupası'nda kavga çıktı: Dev final sonrası birbirlerine girdiler 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın bitiş düdüğünün ardından Chelsea ve PSG oyuncuları sahada birbirine girdi. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique Chelsea, oyuncusu Joao Pedro'ya fiziki müdahalede bulundu. O anlar böyle görüntülendi...

Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG arasında oynanan karşılaşmada, maç sonu büyük bir gerginlik yaşandı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları saha ortasında birbirine girdi, tansiyon bir anda yükseldi. Karşılaşmayı Chelsea, Cole Palmer'ın attığı iki gol ve Joao Pedro'nun katkısıyla 3-0 kazanarak kupaya uzandı. KULÜPLER DÜNYA KUPASI FİNALİ'NDE ORTALIK KARIŞTI PSG cephesinde ise Joao Neves, maç sırasında Chelsea'den Marc Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın son düdüğüyle birlikte saha savaş alanına döndü. PSG'den Achraf Hakimi, Chelsea'li Andrey Santos'un üzerine yürüdü. LUIS ENRIQUE'DEN FİZİKSEL MÜDAHALE GELDİ Gerginliği yatıştırmak isteyen Joao Pedro araya girdiği sırada, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin fiziksel müdahalesine maruz kaldı. Enrique'nin vurması sonucu Pedro yere yığıldı. Olay sonrası oyuncular ve güvenlik görevlileri araya girerek tarafları güçlükle sakinleştirdi. Futbolseverlerin büyük şaşkınlıkla izlediği bu olayın ardından FIFA'nın disiplin kurulunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Eshspor Haberleri Lamine Yamal, doğum günü partisinde cüceleri çalıştırdı: İşlem başlatılacak!

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